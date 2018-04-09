أمانة الشرقية تستبدل 16 ألف عمود وفانوس إنارة بتقنيات ترشيد الكهرباء

المناطق - الدمام

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة أعمال تحويل أنظمة إنارة الشوارع إلى التقنيات المرشدة لاستهلاك الكهرباء بحاضرة الدمام، حيث بلغت نسبة ما تم إنجازه 10% من شبكة الإنارة التي تم تغطيتها بنظام التحكم عن بعد، إذ بلغ عدد الأعمدة التي تم تنفيذها 5627 عمود و 10 آلاف فانوس، فيما تطمح الأمانة إلى رفع النسبة إلى 25% خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتأتي توجهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير نحو تحويل أنظمة إنارة الشوارع إلى التقنيات المرشدة لإستهلاك الكهرباء وهو ما تحرص عليه أمانة الشرقية على إيجاد أفضل الحلول العملية عن طريق الدراسات والتجارب التي تجريها بالتعاون مع الجهات المختصة من القطاع الخاص والإدارات ذات الصلة بالأمانة والبلديات التابعة حيث يتم تحديد المنتجات والطرق المناسبة للتطبيق على شبكة الإنارة بحاضرة الدمام.

وتجري الإدارة العامة للكهرباء والإنارة منذ فترة الاختبارات الفنية على المنتجات المختلفة والحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع التوصيات لهذه الجهات بالملاحظات والمعوقات الفنية ومقارنة البيانات لكل منتج مع ما تم رصده على الواقع بعد التجارب ، حيث شملت هذه الاختبارات أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية وكذلك تقنية فوانيس LED الموفرة للطاقة، علماً بأن الأمانة قد اعتمدت سابقا نظام الترشيد الآلي باستخدام الحاسب الآلي والتحكم عن بعد بشبكة الإنارة الذي يعطي القدرة على تفعيل الرقابة الإلكترونية للشبكة وتحديد أماكن ونوع الأعطال وقياس إنجاز مقاول الصيانة وضبط عمليات التشغيل والإطفاء الفعلي للشبكة في أوقات الشروق والغروب مما يساعد على تقليل حدوث الأخطاء البشرية وعدم الحاجة لتشغيل الشبكة نهارا لأعمال الصيانة، ما يساعد على تفعيل الصيانة الذكية في الانارة.

ولم تقتصر أبحاث الإدارة على الأنظمة أعلاه فقط بل عملت على الاستفادة القصوى من توزيع أوقات الصيانة بتقسيم أعمال الصيانة إلى ثلاث فترات لإصلاح أكبر قدر من الأعطال وتفادي الازدحام وعدم تعطيل حركة السير في الشوارع الحيوية، حيث تم إضافة فترة بعد منتصف الليل لصيانة الشوارع التي لا يمكن صيانتها خلال فترة الصباح والمساء بالتعاون مع الجهات الأمنية والمرورية.

ويتم رصد ملاحظات الإنارة أوتوماتيكيا عن طريق التحكم الآلي في المناطق المغطاة وعن طريق 940 في المناطق الغير مغطاة إضافة للمراقبين التابعين للإدارة حيث يتم التواصل مع المقاول لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ومتابعة الأعمال من قبل المراقبين ويتم رفع الإنجازات للإدارة.

من جانبه أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا أن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات معالي الأمين في هذا التحويل وترشيد الإستهلاك الكهربائي من خلال إيجاد الحلول المناسبة بأقل التكاليف والجهد مع الحرص على الجودة وهو ما تسعى إليه الأمانة في توفير الخدمات التي تليق بالمواطن والمقيم من خلال الخدمات التي تقدمها.