نشطاء يمنيون : ما يخسره مرتزقة إيران في صعدة لا يستطيعون استرداده

المناطق - الرياض

كشف عدد من النشطاء اليمنيين أن الوضع على الساحة الميدانية في صعده أصبح يميل بشكل واضح لقوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي.

وقال هؤلاء الناشطون: أن الجيش اليمني والمقاومة يُحررون الموقع تلو الأخرى في محافظة صعدة، وأن ما يخسره مرتزقة إيران في صعدة لا يستطيعون استرداده.

وأكد الناشطون اليمنيون أن رجال وأبناء القبائل اليمنية في صعدة بدأوا يتخلون عن المليشيات الإيرانية فور اقتراب الجيش اليمني والمقاومة من مناطقهم.