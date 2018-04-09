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محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن
http://almnatiq.net/?p=563890
تيماء - عبد العزيز الزايدي
ودعت محافظة تيماء اليوم شهيد الوطن الوكيل رقيب رافع بن سعدون العنزي الذي استشهد وهو يدافع عن أرض الوطن مشاركاً زملاءه في الحد الجنوبي .
وقد تقدم المصلين على الشهيد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، وقائد موقه تيماءالعسكري العميد ركن محمد بن بريدان الرويلي وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين وأقارب الشهيد في جامع ابن باز بالمحافظة، ونقل محافظ تيماء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة تبوك إلى ذوي الشهيد .
وقال خلال تقديمه العزاء إن الشهيد هو نموذج لشجاعة جنود الوطن ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، وشهادته في أرض المعركة هي أمنية يتمناها كل شخص.
من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن, سائلين الله- تعالى- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

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