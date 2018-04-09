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لجان جوائز مهرجان تمور الجوف تباشر أعمالها

لجان جوائز مهرجان تمور الجوف تباشر أعمالها
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المناطق - الجوف

باشرت لجنة الفرز و ضبط الجودة في مهرجان تمور الجوف بنسخته الخامسة اليوم أعمالها والذي ينطلق مساء اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , ويستمر حتى 4 شعبان بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل .

وقامت الجنة صباح اليوم في سحب عينات المزارعين الراغبين المشاركة في جائزة أفضل تمر مكنوز صنف حلوة الجوف , حيث ذكر رئيس لجنة الفرز وضبط الجودة الدكتور أحمد الهريويل انه تم صباح اليوم الاثنين 23 رجب 1439 أخذ العينات للجوائز الكبرى , حيث أنه من شروط الجائزة أن يكون المتسابق سعودي الجنسية وأن يكون الإنتاج من محصول هذا الموسم وأن تكون خالية من الإصابات الحشرية والفطرية وأن تكون التمور متجانسة الحبة وممتلئة ونظيفة وخالية من الشوائب والقموع وغيرها ولا توجد أي إضافات كالدبس وغيرها , وأن تكون التمور داخل أكياس بلاستيكية داخل عبوات يسهل للمستهلك الاطلاع عليها وإخراجها وان تكون من صنف حلوة الجوف وغير مختلطة بأصناف أخرى وسعة العبوة من 5  كلجرام وحتى  20 كلجرام ولا تقل الكمية عن 600 كلجرام أثناء أخذ العينة وأن تكون التمور ناضجة خالية من الرطوبة و الحموضة وغير منقولة من عبوات أخرى .  

 

وأضاف الهريويل أن تم اخذ 3 عينات من كل مزارع عبر لجنة الضبط والفرز و الجودة ثم تسليمها بأرقام إلى لجنة التقييم والتي لا تعلم أسماء المزارعين وتتعامل اللجنة مع العينات عبر أرقام وليس أسماء وبالتالي لا يعلمون لمن هذه العينات وأضاف أن جميع أطنان التمور المعروضة في مهرجان تمور الجوف الخامس سليمة وتم فحص عينات عشوائية منها في مختبرات صحة البيئة متمنيا التوفيق للجميع حيث سيعلن الفائزين في الحفل الختامي مقدما شكره لجميع العاملين في المهرجان .

 يذكر أن الجوائز الكبرى مجموع جوائزها  300 ألف ريال يحصل المركز الأول على 150 ألف ريال والمركز الثاني 100 ألف ريال والمركز الثالث 50 ألف ريال.

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