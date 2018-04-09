أمير القصيم يستقبل الحربي لتكليفه مديراً لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تقوم به وزارة التجارة والاستثمار من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد ـ يحفظهم الله ـ ، ودورها في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال لمساهمتهم في دفع عجلة التنمية التجارية وتعزيز الحركة الاقتصادية .

وشدد سمو أمير القصيم خلال استقباله اليوم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، المهندس فهد بن هلال الحربي بمناسبة تكليفه بأعمال مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالقصيم ، على أهمية مواصلة الفرق الرقابية دورها في مراقبة الأسعار والسلع ، ومباشرة بلاغات المستهلكين ومتابعة إلتزام المنشآت التجارية بتعليمات الوزارة وتنظيماتها ، حاثاً على بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية ، مثمناً الجهود التي يبذلها فرع الوزارة بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات التي تخص وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة ، وبحث عدداً من الأمور ذات العلاقة بالأعمال التي تقدمها نحو خدمة المجتمع وتعزيز الحركة التجارية بالمنطقة .

من جهته أعرب المهندس الحربي عن شكره لسمو أمير القصيم ، على ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لأعماله ونشاطاته مما كان لها الأثر في تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات فيما تهم المنطقة وتخدم المواطن ، مؤكداً أن توجيهات سموه السديدة ستكون نبراساً له في مجال عمله لتطوير أعمال الفرع ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ نحو تطوير قطاع الأعمال .