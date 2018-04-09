احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل الحربي لتكليفه مديراً لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة
منطقة القصيم
 هيئة الاستثمار: أكثر من 80 مليار ريال حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة
أبرز المواد
 لجان جوائز مهرجان تمور الجوف تباشر أعمالها
منطقة الجوف
 الجلوي للمرتبة الثانية عشر بامارة منطقة تبوك
منطقة تبوك
 بدء أعمال الاجتماع ال 39 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة ومساعديه
منطقة الجوف
 1.4 مليون خدمة توثيق في كتابات العدل خلال نصف عام
أبرز المواد
 النيابة العامة : القضايا الجنائية اختصاص أصيل لا يحق للجهات التنفيذية التدخل بها
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تعلن قرب مباشرة القنصلية العامة لأعمالها في موريشيوس
أبرز المواد
 امير تبوك يلتقي مدراء المنافذ الجمركية بالمنطقة
منطقة تبوك
 حرم أمير الباحة تفتتح غداً فعاليات تمكين الذي تنظمه الكلية التقنية للبنات
منطقة الباحة
 محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن
منطقة تبوك
إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

أبرز المواد
1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

أبرز المواد
شاهد..مع أصوات الهجيني وبعيداً عن القوانين مسنة تقود سيارتها للاستمتاع بالمطر

شاهد..مع أصوات الهجيني وبعيداً عن القوانين مسنة تقود سيارتها للاستمتاع بالمطر

فيديو المناطق

شدد على مراقبة الأسواق وتكثيف الجولات الميدانية..

أمير القصيم يستقبل الحربي لتكليفه مديراً لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل الحربي لتكليفه مديراً لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=563936
المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تقوم به وزارة التجارة والاستثمار من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد ـ يحفظهم الله ـ ، ودورها في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال لمساهمتهم في دفع عجلة التنمية التجارية وتعزيز الحركة الاقتصادية .

وشدد سمو أمير القصيم خلال استقباله اليوم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، المهندس فهد بن هلال الحربي بمناسبة تكليفه بأعمال مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالقصيم ، على أهمية مواصلة الفرق الرقابية دورها في مراقبة الأسعار والسلع ، ومباشرة بلاغات المستهلكين ومتابعة إلتزام المنشآت التجارية بتعليمات الوزارة وتنظيماتها ، حاثاً على بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية ، مثمناً الجهود التي يبذلها فرع الوزارة بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات التي تخص وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة ، وبحث عدداً من الأمور ذات العلاقة بالأعمال التي تقدمها نحو خدمة المجتمع وتعزيز الحركة التجارية بالمنطقة .

من جهته أعرب المهندس الحربي عن شكره لسمو أمير القصيم ، على ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لأعماله ونشاطاته مما كان لها الأثر في تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات فيما تهم المنطقة وتخدم المواطن ، مؤكداً أن توجيهات سموه السديدة ستكون نبراساً له في مجال عمله لتطوير أعمال الفرع ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة  ـ أيدها الله ـ نحو تطوير قطاع الأعمال .

روابط ذات صلة

صحة القصيم تحقق ثمان اعتمادات لمراكز الرعاية الصحية خلال العام الماضي 2017

صحة القصيم تحقق ثمان اعتمادات لمراكز الرعاية الصحية خلال العام الماضي 2017
تشغيل عيادة القلب بمستشفى البدائع العام

تشغيل عيادة القلب بمستشفى البدائع العام
صحة القصيم تعقد اجتمعاً تنسيقيا مع القيادات التعليمية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية

صحة القصيم تعقد اجتمعاً تنسيقيا مع القيادات التعليمية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*