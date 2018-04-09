سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

المناطق - خاص

لم تكن تلك الليلة المختلفة بحضورها “ضيفاً” و “مضيّفاً”، والتي توشحت برداء الكرم وحسن الاستقبال لمن يستحقه، إلا نتاج ما ورثه الأبناء من مدرسة والدهم العريقة التي أفرزت في من بعده الكرم والشجاعة والقيادة والذكر الحسن، الذي شهد له كل من عرف أو سمع عن الفريق “مصلح القحطاني.

وكان لحضور “المناطق” أمس الأول في حفل العشاء الذي أعده أبناء الفريق مصلح القحطاني في مسقط رأسه في رفيده بمنطقة عسير لضباط وأفراد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني المشارك ضمن قواتنا المسلحة التي تذود عن الوطن، في الحد الجنوبي، حيث أصرّ أبناء الفريق مصلح القحطاني ألا يعبر هذا اللواء من أمام قرية والدهم دون أن يحتفلوا به كرمز من رموز قواتنا الأبيّة الشجاعة التي وقفت وتقف سدّاَ منيعاً أمام كل من تسوّل له نفسه المساس بشير من هذا الوطن الغالي.

وخلال تواجدنا استمعنا إلى حديث يبهج القلب ويسعد كل من يستمع إليه، حيث تناول الحضور تلك السيرة العطرة لرجلٍ من أبرز قيادات هذا الوطن، وليس ذنبه أنه تواجد وعاش في زمنٍ لم تكن فيه صحف ولا قنوات ولا وسائل للتواصل الاجتماعي، ومن حقه اليوم، وقد ذُكرت سيرته وتناولها الحضور أن نتحدث عنه بشيئ مما يستحقه من الإنصاف والإبراز لجهودٍ وحضورٍ لافتٍ قلّ أن يتكرر بمثل ما عرف عن الفريق مصلح القحطاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

ولادته ونشأته:

ولد الفريق مصلح بن أحمد القحطاني ونشأ يتيم الوالدين في قرية صغيرة ببلاد رفيدة قحطان شرق منطقة عسير، إلا أن ذلك كان حافزاً له ليقشع عنه ثوب الضعف واليُتم والعَوَز والحاجة، ويغادر قريته بثوب واحدٍ لا يملك غيره، ويتجه إلى مدينة أبها سيراً على الأقدام، ويلتحق بالمدرسة السعودية، وبعد إكمال تعليمه بها توجه إلى مكة المكرمة.

أولى خطوات الطموح:

ولأن طموح هذا الشاب اليافع ليس له حدـ، فقد أضمر في نفسه الرغبة في مقابلة سمو وزير الدفاع في ذلك الحين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالعزيز رحمه الله، وكان له ذلك وقد طلب من سموه الانضمام في الخدمة العسكرية، فالتحق بمدرسة ضباط الجيش بالطائف، وتخرج منها برتبة ملازم، وبدأ حياته العملية وقشع عن حياته الاجتماعية ثوب اليُتم والحاجة، عد أن حقق طموحه وأصبح ضابطاً يُعتد به.

انعكاسات حياته الماضية عليه:

لقد كان لظروف حياته بعد أن عاش يتيماً وحيداً طوال فترة طفولته تأثير مباشر عليه، فبعد زواجه الأول ثم الثاني لم ينجب إلا البنات، فتزوج الزوجة بعد الأخرى للحصول على الأبناء الذكور ولكن حكمة الله تعالى قضت بأن لا يرزق إلا بالبنات، حتى أصبح لديه ثلاث زوجات وثمان بنات.

التفكير في التقاعد المبكر:

و كان قد وصل إلى رتبة عقيد، وقد تنقل خلال خدماته الماضية بين كثير من القطاعات والمواقع، ولرغبة في القيام على شؤون عائلته المكونة من أحد عشر امرأة، تقدم بطلب التقاعد في عام 1385ه ـ 1965م، ولكن نداء الوطن كان الأولى بالإجابة فأجّل فكرة التقاعد.

رغم المحن فالأفراح تتوالى:

نتيجة لاضطرابات في الداخل اليمني في نهاية العام 1385هـ ـ 1965م، اضطر لتأجيل فكرة التقاعد وانتقل للعمل في شروره في أقصى الحدود الجنوبية للمملكة، لمواجهة بعض التحركات هناك، وباشر مهام عمله في شرورة بعيداً عن أسرته، وكان قد ترقى لرتبة زعيم وهي ما يعادل رتبة عميد في الوقت الحاضر، ولم تكتمل فرحة الفريق القحطاني بالترقية لرتبة عميد، حتى وصله الخبر الأكثر سعادة وفرحاً بقدوم مولوده الأول بعد أن رزقه الله بابنه البكر “أحمد”.

ولأن المحن تأتي بالمنح فقد زادت المشاكل الداخلية في اليمن في العام 1389ه ـ 1969م، وأراد مسيرو القرار هناك نقل مشاكلهم الداخلية للخارج لإشغال الرأي العام فافتعلوا مشكلة حدودية بالهجوم على مركز الوديعة في شرورة، فصدرت الأوامر بتأمين الحدود، وقد كلف الزعيم مصلح القحطاني قائداً للجبهة في الوديعة، وكانت للحرس الوطني مشاركة في تلك الحادثة، وعند زيارة رئيس الحرس الوطني في حينه، وأثناء اجتماعه بالقادة تلقى الزعيم بشارة بأن الله رزقه بابن ثانٍ فسماه عبدالله تيمناً بالضيف الكريم على جبهة العز والنصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) عندما كان رئيساً للحرس الوطني، وبعد أربعة أشهر وعند نهاية الحرب رزق بابنه الثالث وقد سماه خالد تيمناً بأمير نجران في حينها خالد بن أحمد السديري.

تلبية نداء الوطن من جديد..

بعد انتهاء المهمة في شرورة حصل على التقاعد، إلا أن سمو رئيس الحرس الوطني ذلك الوقت الأمير عبدالله بن عبدالعزيز كان له رأي آخر، فقد طلب خدمات الزعيم مصلح القحطاني، فأعيد للخدمة بالحرس الوطني، وتولى عدد من المهام، كما عمل قائداً لمدارس الحرس الوطني العسكرية، وقائداً لقوات الحرس الوطني لتطهير الحرم المكي الشريف من الطغمة الفاسدة في حج 1400ه، وتقاعد برتبة فريق رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

بسيرة مشرفة.. الأبناء يكملون مسيرة والدهم:

هذا الرجل المختلف، القائد المناضل، الفارس الفذّ، خرج من الحياة بسمعة يصفق لها الجميع، ويشهد له كل من عرفه بالحكمة والحنكة والشجاعة والقيادة وحسن التصرف، كما خرج منها بحب الناس والثناء عليه وعلى ما كان قدمه لبلاده التي أحبها من صميم قلبه، وكرس كل حياته من أجل ترابها والذود عنها..

ثم خرج بعد ذلك كله من الحياة بعد أن خلّف رجالاً ساروا على طريقه، وأخذوا منه القدوة الحسنة، وحب الوطن وخدمته، وهاهم أبناؤه الآن: العمداء في الحرس الوطني أحمد، وعبدالله وخالد، والمقدم تركي، والرائدان نايف وسلطان، يكملون مسيرة والدهم في خدمة الوطن في القطاع العسكري بالحرس الوطني، فيما يعمل بدر في الديوان الملكي، وفهد بالقطاع الخاص، وآخرهم محمد مبتعث لإكمال درجة الدكتوراه في أمريكا.