إختتام الدورة الأولى لكرة القدم بالرياض للشركة السعودية للخدمات الأرضية

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اختتمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية مساء يوم الأحد 8 أبريل 2018م الدورة الأولى لكرة القدم بمدينة الرياض والتي أقيمت في الفترة مابين 1-8 أبريل 2018م، وتم تتويج فريق مناولة الأمتعة بالبطولة بعد تغلبه على فريق صالة 2 بنتيجة 4-2.

حيث أقيمت هذه الدورة لمنسوبي الشركة من كافة أقسامها في محطة الرياض والتي ضمت 8 فرق، بعد أن حققت الدورة نجاحاً مميزاً في جدة، المدينة، الدمام.

وبالنيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار قام بتسليم الكأس وجوائز الدورة المدير التنفيذي للوحدة الإستراتيجية بمحطة الرياض الأستاذ علي الشمري وأوضح الشمري قائلاً: “يسعدني هذا المساء حضور المباراة الختامية للدورة الأولى لكرة القدم بمحطة الرياض، حيث أقدم جزيل شكري وتقديري لجميع القائمين على تنظيم هذه الدورة والتي كان لها الأثر الإيجابي على الموظفين وحققت مانتطلع إليه من زيادة أواصر المحبة وبث روح التنافس الشريف بينهم”.