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العجلان رئيس لجنة التعاون الدولي : زيارة ولي العهد إلى فرنسا تؤسس لانطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية

العجلان رئيس لجنة التعاون الدولي : زيارة ولي العهد إلى فرنسا تؤسس لانطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=563975
المناطق - الرياض

أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بغرفة الرياض الأستاذ عبد الله بن فهد العجلان اليوم في باريس  أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا تشكل منطلقا مهما للعلاقات التجارية بين البلدين وأن هذه الزيارة ستكون محطة جديدة من محطات العلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا لاسيما على المستوى الاقتصادي مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من تسعة مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم رأسمال الاستثمارات السعودية – الفرنسية المشتركة في السوق المحلية نحو 80.1 مليار ريال حاليا، لـ 179 ترخيصا صادرا لهذه الاستثمارات، حيث بلغت حصة الشريك الفرنسي من هذه الاستثمارات 39 في المائة بـ 31 مليار ريال. وتصنف فرنسا في المرتبة الثانية برأسمال 31 مليار على مستوى العالم بعد أمريكا البالغ حجم رأس المال الأجنبي لها 76 مليار ريال، في حين جاءت ثالثا اليابان بـ 24 مليار ريال، وبريطانيا رابعا بـ13 مليار ريال، وأخيرا الصين بـ8 مليارات ريال.

‏وأكد العجلان أن هذه الزيارة التي تأتي ضمن زيارات سموه لعدد من الدول تحمل في طياتها رصيدا وافرا من الفرص ضمن تطلعات سموه التنموية و الإقتصادية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 .

وأكد العجلان أن قطاع الأعمال السعودي يتابع باهتمام كبير جولات سموه التي تحقق أهدافها على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية  .

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