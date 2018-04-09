مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك تكثف التوعية لطلاب المدارس

المناطق - تبوك

نظمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة تعليم تبوك زيارات لطلاب المرحلة الثانوية بالمنطقة للمعرض الدائم بمديرية مكافحة المخدرات صاحبها محاضرات توعوية لرفع مستوى الوعي والإدراك بمخاطر المخدرات.

كما تنفذ المديرية زيارات ميدانية للمدراس التي بدأت من منتصف هذا الشهر وتستمر حتى قرب فترة الاختبارات للتوعية عن تأثير المخدرات على الخلايا العصبية وأنظمة العقل والأضرار الصحية الناجمة عن التعاطي والتحذير من مخاطر هذه الآفة على الفرد والمجتمع وخاصة طلاب المدارس للحفاظ على جيل المستقبل وحمايتهم .