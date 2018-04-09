تعليم تبوك يكرم الطلاب المتأهلين على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة

تبوك - تهاني الجهني

كرم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية (بنين) ماجد بن عبدالرحمن القعير اليوم بمقر الإدارة الطلاب المتأهلين لتمثيل تعليم تبوك على مستوى المملكة في المرحلة الثانية من مسابقة تحدي القراءة العربي.

وبارك مساعد مدير تعليم تبوك للطلاب الفائزين على مستوى المنطقة في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي بهذا الإنجاز لافتاً إلى ضرورة العناية بمواهبهم والعمل على صقلها، متمنياً لهم تحقيق مراكز متقدمة في التصفيات النهائية مؤكداً أن تفاعل طلاب وطالبات مدارس منطقة تبوك مع مشروع تحدي القراءة بهذا الشغف ينبئ عن جيل مثقف وقارئ يفتخر ويفاخر به الوطن ويعي مسؤولياته ويرسم تطلعاته ويسهم في صناعة المستقبل.

وكان الطالب سلطان الشهري من فصول الموهوبين بمتوسطة مدارس منارات تبوك النموذجية قد حقق مركزاً متقدماً ضمن المراكز العشرة الأولى في تصفيات تحدي القراءة العربي وتأهل إلى التصفيات النهائية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقاً.