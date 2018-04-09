اشتباه بـ٣ حالات “جرب”بين طلاب من أسرة واحدة بحائل

المناطق - حائل

أصدر تعليم حائل ،بيانٍ على لسان متحدثه عارف السلمان جاء فيه : بناء على ماتم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول وجود حالة اشتباه بمرض الجرب في احدى المدارس الابتدائية للبنات.*

نفيدكم أنه ورد لقسم الشؤون الصحية بالإدارة من مكتب التعليم بشمال حائل (بنات) ومن قائد احدى المدارس الابتدائية (بنين) وجود ثلاث حالات اشتباه بمرض الجرب لطالبتين في مدرستين ابتدائية وثانوية وطالب في مدرسة ابتدائية وتبين أنهم من أسرة واحدة.*

وقد بادر قسم الشؤون الصحية بالإدارة وقادة المدارس* باتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمثل هذه الحالات من عزل الحالات عن بقية الطلبة والطالبات والتواصل مع أولياء أمورهم لوقفهم عن الدراسة وكذلك التواصل مع مركز الرعاية الصحية المشرف على المدارس حيث أرسلت فرقة صحية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجارٍ التنسيق في ذلك مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة “.