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وزير الثقافة والإعلام يوقع اتفاقية تعاون ثقافية وفنية مع وزارة الثقافة الفرنسية

وزير الثقافة والإعلام يوقع اتفاقية تعاون ثقافية وفنية مع وزارة الثقافة الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=564040
المناطق - واس

عقد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اجتماعاً اليوم، مع معالي وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين في العاصمة باريس وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية .

وتناولا خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الثقافية وتبادل الخبرات وتوسيع التعاون والشراكات الاستراتيجية في الجوانب الثقافية والفنية والإعلامية.

وعقب الاجتماع، وقع معالي وزير الثقافة والإعلام، ومعالي وزيرة الثقافة الفرنسية، اتفاقية تعاون في مجالات الثقافة والأدب والفنون وصناعة السينما والمسرح والموسيقى.

وأعلن معالي الدكتور العواد في لقاء صحفي عقب الاجتماع أن المملكة العربية السعودية ستشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي للأفلام في دورته الحادية والسبعين لعام 2018م، من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية المملكة الرامية لتطوير قطاع محلي مستدام ومتنوع لصناعة الأفلام.

كما شهد معاليه، ومعالي الوزيرة الفرنسية توقيع عدد من البرامج التنفيذية في مجال صناعة الأفلام مع كل من معهد (لا فيميس للأفلام)، و (المعهد الوطني للمحافظة على التراث السمعي والبصري وإدارة الأرشفة الرقمية)، وكذلك مع (أوبرا باريس الوطنية).

وستتيح هذه البرامج تبادلاً قيماً إلى المعرفة والخبرة وتعزيز وبناء القدرات في القطاعات الإبداعية في المملكة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للفن السعودي للمشاركة في مهرجان كان الدولي السينمائي الذي تأسس عام 1946م، ويقام كل عام في شهر مايو في مدينة كان جنوب فرنسا، ويمنح عدداً من الجوائز أهمها (السعفة الذهبية) لأفضل فيلم.

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