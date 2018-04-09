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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا وآخر لتوفير اللقاحات في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا وآخر لتوفير اللقاحات في اليمن
http://almnatiq.net/?p=564050
المناطق - واس

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بتخصيص 66.7 مليون دولار أمريكي لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالشراكة مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، فقد وقع اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعين مع منظمة اليونيسف.

ووقع المشروعين عن مركز الملك سلمان للإغاثة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعهما عن المنظمة المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري .

وعبر الدكتور الربيعة عن سعادته بتوقيع الاتفاقيتين المهمتين مع منظمة اليونيسيف اللتين جاءتا بتوجيه كريم من سمو ولي العهد بقيمة تجاوزت 36 مليون دولار تشملان مكافحة وباء الكوليرا وتتضمن إعادة تأهيل الخزانات المنزلية وتوفير المياه الصالحة للشرب وإيجاد مادة الكلور للتطهير، وكذلك تأهيل شبكات المياه وبناء وتأهيل المراحيض والتخلص من النفايات الصلبة.

وأضاف معاليه : الاتفاقية الثانية تشمل توفير اللقاحات للأطفال دون سن الخامسة يستفيد منها مليون و 140 ألف طفل، وتوفير لقاحات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والنكاف والسعال الديكي والكزاز والتهاب السحايا وكذلك لقاح الكبد الوبائي ب ، ووباء الدفتيريا، ويشمل العقد كذلك تدريب 2000 عامل وعاملة صحيين والقيام ب 600 زيارة منزلية ، بالإضافة إلى ممارسة التثقيف الصحي مع توزيع مليون نشرة تعريفية.

وثمّن الدكتور عبدالله الربيعة التعاون المثمر مع منظمة اليونيسيف سواء في اليمن أو غيرها سائلاً الله تعالى أن ينفع بالاتفاقيتين ويرفع معاناة الشعب اليمني .

ونوه المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري من جانبه بتأسيس المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ ثلاث سنوات حيث أقام المركز مع اليونيسيف شراكة متميزة وعلاقات تعاون لتلبية متطلبات الأطفال المحتاجين في دول مثل اليمن وسوريا وبنغلاديش وغيرها.

وأشار خيرت كابالاري إلى توقيع منظمة اليونيسيف مع مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم اتفاقيتين لمواجهة تفشي الكوليرا في اليمن وإنهاء معاناة الملايين من الأطفال، مقدمًا الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على الدعم السخي.

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