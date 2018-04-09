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“آل الشيخ” ينهي أزمة “السومة” مع الأهلي ويثنيه عن قرار الرحيل

“آل الشيخ” ينهي أزمة “السومة” مع الأهلي ويثنيه عن قرار الرحيل
http://almnatiq.net/?p=564054
المناطق - الرياض

أنهى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خلاف المحترف السوري المهاجم عمر السومة مع النادي الأهلي وأثناه عن قرار الرحيل إلى الدوري الإماراتي بعد أن اجتمع به وبنائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طارق كيار اليوم الاثنين.

وفي نهاية اجتماع اللاعب السومة مع تركي آل شيخ وجه له تركي آل الشيخ سؤالا هل سترحل للوحدة الإماراتي؟ ونفى اللاعب نفيا قاطعاً بأنه لن يترك الأهلي وأكد على بقائه بالدوري السعودي والنادي الأهلي .

جدير بالذكر أن اللاعب عمر السومة خرج وهو غاضب من لقاء الأهلي والهلال الحاسم في الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي انتهى بالتعادل السلبي… ورفض السومة مصافحة المدرب وللاعبين بعد استبداله، وغادر غلى غرفة خلع الملابس، وشهدت حالة السومة حالة جدلية كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد له وما بين رافض لتصرفه.

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