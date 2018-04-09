احدث الأخبار

وثائق تكشف تعدي “أمير قطر السابق” على أراضي الدولة
أبرز المواد
 “آل الشيخ” ينهي أزمة “السومة” مع الأهلي ويثنيه عن قرار الرحيل
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا وآخر لتوفير اللقاحات في اليمن
أبرز المواد
 جامعة القصيم تطلق «#مؤتمر_الصحوة» برعاية أمير القصيم
منطقة القصيم
 وزير الثقافة والإعلام يوقع اتفاقية تعاون ثقافية وفنية مع وزارة الثقافة الفرنسية
أبرز المواد
 اشتباه بـ٣ حالات “جرب”بين طلاب من أسرة واحدة بحائل
أبرز المواد
 بمشاركة 70 متسابق وبمسافة 5 كيلو محافظ بني حسن يتوج الفائزين في اختراق الضاحية
منطقة الباحة
 الابتدائية الرابعة عشر والتحفيظ الاولى بالحوية تدخل الفرح على(42) يتيمه
منطقة مكة المكرمة
 بناء على توجيه أمير الرياض عقد اجتماع في الخرج يناقش المشاريع المتعثرة وعدد من المواضيع
منطقة الرياض
 أمير نجران يواسي أسرة أمير الفوج 38
منطقة نجران
 أكثر من 4 مليون م2 تخصصها أمانة نجران لوزارة الإسكان بمحافظة شروره
منطقة نجران
 شراكة تدريبية بين جامعة نجران وفرع النيابة العامة
منطقة نجران
إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

أبرز المواد
1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

أبرز المواد
توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

أبرز المواد

وثائق تكشف تعدي “أمير قطر السابق” على أراضي الدولة

وثائق تكشف تعدي “أمير قطر السابق” على أراضي الدولة
http://almnatiq.net/?p=564057
المناطق - الرياض

كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين.
وأفصحت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضي بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وأبانت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.
تلك الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتي امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل «غسيل الأموال» لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.

روابط ذات صلة

“آل الشيخ” ينهي أزمة “السومة” مع الأهلي ويثنيه عن قرار الرحيل

“آل الشيخ” ينهي أزمة “السومة” مع الأهلي ويثنيه عن قرار الرحيل
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا وآخر لتوفير اللقاحات في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعاً لمكافحة وباء الكوليرا وآخر لتوفير اللقاحات في اليمن
وزير الثقافة والإعلام يوقع اتفاقية تعاون ثقافية وفنية مع وزارة الثقافة الفرنسية

وزير الثقافة والإعلام يوقع اتفاقية تعاون ثقافية وفنية مع وزارة الثقافة الفرنسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*