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الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير ميدي في حجة

الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير ميدي في حجة
http://almnatiq.net/?p=564062
المناطق - واس

دارت معارك اليوم بين قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات التحاف العربي وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وقالت مصادر ميدانية في تصريحٍ لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن معارك عنيفة تواصلت لليوم الثاني على التوالي بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي الحدودية ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مدينة ميدي.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحكمت قبضتها على أحياء متفرقة كانت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية جنوبي غرب مدينة ميدي.
وذكرت المصادر أن المعارك مستمرة منذ الليلة الماضية حتى الأثناء, فيما تكبدت المليشيا خلالها خسائر كبيرة في العتاد والارواح.
وتمكنت قوات الجيش من أسر أربعة من عناصر المليشيا، ومصرع واصابة عدد آخرين.

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