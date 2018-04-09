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ضمان حفرالباطن يكرم رئيس كتابة العدل 

ضمان حفرالباطن يكرم رئيس كتابة العدل 
http://almnatiq.net/?p=564071
المناطق - سطام الفروان 
نظير مايقدم من خدمات وأهتمام بالمراجعين عامة ومستفيدي الضمان الاجتماعي خاصة , بادر مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حفرالباطن الأستاذ حسين بن صالح الشمري صباح يوم الأحد الموافق 1439/7/22 هـ , بزيارة لفضيلة الشيخ محمد سليمان الفحام رئيس كتابة عدل محافظه حفرالباطن , لتقديم الشكر والتقدير لفضيلته ومنسوبي إدارته علي اهتمامهم اللا محدود لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الجنسين بشكل خاص , حيث وصل التعاون والتنسيق بين الإدارتين (الضمان ـ العدل) لأفضل الحالات وبلغ الإنجاز للمعاملات بين الإدارتين لأعلى الدرجات , الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعه خدمة مستفيدي الضمان بالشكل الصحيح والدقيق مما يساهم في خدمتهم وعائلاتهم بشكل عاجل ومميز .
وقال رئيس كتابة عدل حفرالباطن الشيخ محمد سليمان الفحام “اني وزملائه بكتابة عدل حفرالباطن حريصون كل الحرص علي تطبيق خدمة ذات جودة شاملة وسريعة لكافة مراجعي كتابة العدل واننا نجتهد ونتفاني بخدمتهم وهذا واجبنا تجاههم , كما وأننا ومن خلال قنوات التواصل الموضحة للمراجعين في القاعات وفي مدخل الإدارة نتقبل كل نقد هادف أو مقترح يساعدنا في تقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطن الكريم”.
وثمن فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الفحام لمدير الضمان الاجتماعي الاستاذ حسين بن صالح هذه البادرة الغير مستغربة واشاد بها لما ستترك من اثر ايجابي على جميع الموظفين وتخفز على لق حالة من الإبداع ورفع نسبة الاداء بين الموظفين .

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