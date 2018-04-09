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ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي
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المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بباريس اليوم مع معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.

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