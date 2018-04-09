ترامب: سنتخذ قرارات مهمة بشأن سوريا “سريعا جدا”

المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيتم اتخاذ “قرارات مهمة” خلال يوم أو يومين بشأن الرد على الهجوم المفترض بأسلحة كيماوية على الغوطة الشرقية، محذرا بأن دمشق “ستدفع ثمنا باهظاً” نظير هذا الهجوم.

ودان ترامب ما وصفه بـ “الهجوم البشع على الأبرياء” السوريين في دوما، أثناء افتتاحه اجتماع الحكومة في البيت الأبيض.

وقال ترامب “هذا الأمر يتعلق بالإنسانية — ولا يمكن السماح بأن يحدث” مؤكدا “سنتخذ سريعا جدا قرارا بشأن سوريا ربما بنهاية اليوم”، حسبما نقلت رويترز.

وأوضح ترامب “سنحدد ما إذا كانت روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعهم خلف هجوم دوما”، في غوطة دمشق الشرقية.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت على الأمم المتحدة إنشاء آلية جديدة للتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وكان هجوم كيماوي للنظام السوري قد أوقع عشرات القتلى في دوما، فيما نفت الحكومة السورية ضلوعها في الغارات واصفة اتهامها بالمسرحية.