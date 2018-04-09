إيران تعلن “قائمة قتلاها بضربة التيفور” في سوريا

المناطق - وكالات

أعلنت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، أن 3 إيرانيين كانوا بين القتلى في الهجوم الصاروخي على قاعدة “التيفور” الجوية في ريف حمص وسط سوريا.

وقالت الوكالة إن القتلى الثلاثة هم عمار موسوي من مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، ومهدي لطفي وأكبر جنتي وكلاهما من مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.

ولم توفر الوكالة أي معلومات إضافية عنهم.

وقالت دمشق وموسكو إن إسرائيل هي التي شنت الهجوم، الذي وقع قبل الفجر يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 14 شخصا.

وتصر إيران على أن عسكرييها في سوريا يقومون بدور استشاري فقط، لكن المئات منهم قتلوا منذ اندلاع الحرب في عام 2011.