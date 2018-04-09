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زلزال شديد يهز غرب اليابان ويصيب 5 أشخاص

زلزال شديد يهز غرب اليابان ويصيب 5 أشخاص
http://almnatiq.net/?p=564102
المناطق - وكالات

ذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن زلزالا شدته 1ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب غربي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، تبعه أكثر من 20 هزة ارتدادية.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، ولكن أصيب خمسة أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي وقع الساعة 0123 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1623 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش) وضرب المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني 750/ كيلومترا غرب طوكيو/ وكان على عمق 12 كيلومترا.

وقال مسؤولون محليون إن 1100 منزل لا يستطيعون الآن الحصول على المياه في مدينة اودا الأكثر تضررا، في حين أصبحت عشرات المنازل بدون كهرباء.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزلزال ألحق أضرارا ببعض المنازل في المدينة، مما اضطر أكثر من 100 مواطن لمغادرة منازلهم، في حين تم تدمير بوابة دخول موقع ديني .

وأعلنت شركة ويست جابان للسكك الحديدية في بيان إنه تم تعليق أو إرجاء العشرات من خدمات القطارات المحلية.

وقال توشيوكي ماتسوموري، المسؤول بإدارة رصد التسونامي والزلازل بالوكالة اليابانية للأرصاد في مؤتمر صحفي ” خلال الأسبوع المقبل أو بعد ذلك، هناك احتمالية لوقوع زلزال قوي آخر في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الحالي”.

وقالت شركة شوجوكو إليكتريك إنه لم يتم رصد أي أمور غير طبيعية في محطة شيماني النووية في المنطقة.

وتم تعديل شدة الزلزال بعد أن قدرته الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية في البداية بقوة 8ر5 درجة.

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