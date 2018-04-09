الإيطالي كابيلو يعلن اعتزاله عالم التدريب

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أعلن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أنه قرر اعتزال التدريب، ليغلق الباب بذلك أمام احتمالات تلقيه عرضا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن كابيلو عن قراره في حوار لمحطة “راديو أونو” الإذاعية الرسمية اليوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد رحيل كابيلو 71 عاما في نهاية مارس عن تدريب جيانغسو سونينغ المنافس بالدوري الصيني، وقد أشار إلى أنه سيركز على عمله بالبرامج التلفزيونية.

وقال كابيلو: “لدي بالفعل خبرة بمنتخبات إنجلترا وروسيا. كنت أريد تدريب أحد الأندية وقد كان جيانغسو المحطة الأخيرة في عملي التدريبي.. فعلت كل ما أردته. سعيد للغاية بما قدمته والآن أستمتع بعملي كمعلق تلفزيوني، ففي هذا المجال تحقق الفوز دائما”.

وكان الاتحاد الإيطالي قد عين لويجي دي بياجيو مدربا مؤقتا للمنتخب عقب إخفاق الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا إثر هزيمته في الملحق الأوروبي الفاصل في نوفمبر الماضي، وينتظر أن يعين مديرا فنيا جديدا في أواخر مايو المقبل.

وضمت قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، كابيلو وروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي.

وخلال مسيرته كلاعب، قدم كابيلو مشوارا حافلا كلاعب خط وسط مع فرق سبال وروما ويوفنتوس وميلان، وشارك في 32 مباراة مع الآزوري.

وبدأ كابيلو مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي ميلان عام 1982، وبعدها تولى تدريب الفريق الأول لثلاث فترات، وقاده لخمسة ألقاب محلية إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 1994.

وتولى كابيلو أيضا تدريب ريال مدريد الإسباني وروما ويوفنتوس قبل أن يدرب منتخبي إنجلترا وروسيا.

وفي أواخر مارس الماضي، استقال من تدريب جيانغسو الصيني، الذي كان قد تعاقد معه في يونيو 2017.