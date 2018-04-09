إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

إلى وزير التعليم: ثانوية في أبها تتحدى الأنظمة وطالباتها يصرخن: “طفح الكيل”

أبرز المواد
لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

أبرز المواد
1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

أبرز المواد
توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

أبرز المواد

مقتل فلسطيني برصاص مستوطن

مقتل فلسطيني برصاص مستوطن
http://almnatiq.net/?p=564109
المناطق - الرياض

أعلنت مصادر طبية، الاثنين، مقتل الشاب محمد عبد الكريم مرشود متأثرا بجراحه بعد إصابته بطلق ناري من قبل مستوطن قرب مستوطنة “ميشور أدوميم” شرق القدس، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مستوطنا أطلق النار على شاب فلسطيني بالقرب من محطة وقود في مستوطنة “ميشور أدوميم”.

وادعى المستوطن أنه لاحظ أن الشاب بيده آلة غير واضحة ويتجه نحو تجمع للجنود.

وأفاد نادي الأسير في بيان له أن الشاب الفلسطيني الذي لقي مصرعه أُصيب، الأحد، أمس بجروح بليغة شرقي القدس قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين السلطات في تل أبيب المسؤولية الكاملة عن مقتل المعتقل الجريح مرشود.

روابط ذات صلة

” التجارة ” تبدأ جولات ميدانية واسعة على محال ” أبوريالين ” في جميع مناطق المملكة

” التجارة ” تبدأ جولات ميدانية واسعة على محال ” أبوريالين ” في جميع مناطق المملكة
الإيطالي كابيلو يعلن اعتزاله عالم التدريب

الإيطالي كابيلو يعلن اعتزاله عالم التدريب
زلزال شديد يهز غرب اليابان ويصيب 5 أشخاص

زلزال شديد يهز غرب اليابان ويصيب 5 أشخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*