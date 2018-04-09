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فيسبوك يرسل إشعارات لـ 87 مليون مستخدم سربت بياناتهم

فيسبوك يرسل إشعارات لـ 87 مليون مستخدم سربت بياناتهم
http://almnatiq.net/?p=564125
المناطق - الرياض

قال موقع #فيسبوك إنه سيخطر المستخدمين الذين تأثروا بـ تسريبات كامبريدج أناليتيكا وهم تقريباً 87 مليون مستخدم، حيث سيبدأ بإرسال إشعارات لجميع المستخدمين المتضررين من هذه التسريبات.

وتأتي هذه الأخبار قبل موعد ذهاب #مارك_زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع حول دور الشركة في تمكين كامبريدغ أناليتيكا من جمع بيانات المستخدمين.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من الجدل حول وصول عدد المستخدمين الذين تم اخترق بياناتهم إلى 87 مليون مستخدم، حيث قال مارك إن العدد قابل للزيادة لأنه مرتبط بعدد أصدقاء مستخدمي التطبيق الذي استخدم في الحصول على البيانات الشخصية وفيسبوك لا يملك سجلات لهذه الفترة حتى يعطي الرقم الصحيح.

وأكد كريستوفر ويلي مُسرب المعلومات عن فضيحة البيانات التي جمعتها شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية في حديث له على شبكة إن بي سي إن عدد مستخدمي فيسبوك الذين حصلت الشركة البريطانية على بياناتهم يتجاوز الرقم المُعلن بكثير، وأن هذه البيانات التي لم يثبت أن الشركة تخلصت منها قد تكون روسيا حصلت على نسخة منها، مشيراً إلى أن إلكسندر كوغان الأستاذ الجامعي الذي ابتكر تطبيق جمع بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك هو روسي الجنسية ودائم السفر بين بريطانيا وروسيا. في حين قالت كامبريدج أناليتيكا في تصريح لها في وقت سابق إنها وصلت إلى بيانات 30 مليون مستخدم فقط.

إلى ذلك، يشهد موقع فيسبوك أصعب فترة في تاريخه، بعد أن هزته فضيحة اختراق بيانات المستخدمين منذ فبراير الماضي التي ترتب عليها انخفاض قيمته السوقية بنحو 100 مليار دولار حيث وصلت إلى 456 مليار دولار اليوم، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكانه التعافي من هذا، وما سيطلبه مستخدموه مقابل إعادة ثقتهم في الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة.

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