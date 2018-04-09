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تأهيل الزلفي ينظم برنامجاً لصحة الفم والأسنان لـِ “60” مستفيداً من ذوي الإعاقة

تأهيل الزلفي ينظم برنامجاً لصحة الفم والأسنان لـِ “60” مستفيداً من ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=564128
المناطق-الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل بالزلفي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً صحياً وتوعوياً للمقيمين بالمركز من فئة ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان بالمحافظة، حيث قدم عدد من الاستشاريين والاطباء والمتدربين، فحوصاتهم الكشفية ومحاضرات تثقيفية للكادر الصحي والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عن صحة الفم والأسنان. واستفاد من البرنامج الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام نحو 60 مستفيداً يرعاهم المركز.

ويهدف البرنامج الكشفي والتوعوي والعلاجي إلى تحسين البيئة الصحية للمقيمين من خلال الكشف المبدئي على الحالة العامة للإسنان والفم والرفع بتقرير طبي شامل وتقديم العلاج الملائم لكل مقيم وتوعية منسوبي المركز بكيفية المحافظة عليها وجدولة الحالات التي تحتاج لبرنامج علاجي مكثف عن طريق تبادل الزيارات بين المركز وعيادات الكلية.

وذكر مدير المركز علي العازمي أن مسؤولية العناية والاهتمام بفئة ذوي الإعاقة مسؤولية تعاونية مشتركة بين كافة جهات المجتمع الحكومية ومؤسساته الخاصة، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي ضمن التعاون الدائم والمشترك بين المركز والكلية ومثمناً في الوقت ذاته جهود عمادة الكلية في تجاوبهم مع برامج المركز ومساعدتهم في تحقيق أهدافه ورفع سقف الرعاية لمقيميه.

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