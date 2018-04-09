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جامعة الإمام تعلن عن وظائف تعليمية في المعاهد العلمية

جامعة الإمام تعلن عن وظائف تعليمية في المعاهد العلمية
http://almnatiq.net/?p=564131
المناطق - خالد الضبيبي

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال موقعها الرسمي https://imamu.edu.sa/news/Pages/news-23-7-1439-3.aspx )

عن عدد من الوظائف التعليمية للرجال ( تعليم عام ) في المعاهد العلمية في مناطق مختلفة من المملكة ؛ والمطلوب شغلها بمواطنين عن طريق المسابقة وفق المعاهد المحددة .

موعد التقديم :

يبدأ استقبال الطلبات الإلكتروني ابتداء من يوم الثلاثاء 1439/7/24هـ ولمدة ثلاثة أيام .

مكان التقديم :

عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

شروط المسابقة :
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي.

ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

إفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي بما لايقل عن 50 % من المركز الوطني للقياس والتقويم .

ألا يكون قد مضى على اجتياز اختبار كفايات المعلمين أكثر من 3 سنوات.

ألا يكون موظفاً حكومياً.

ألا يتجاوز عمره 30 عام.

اجتياز الاختبار التحريري الذي سيعقد للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المسابقة.

تحقق شروط شغل الوظيفة الخاص الموضح أمام كل تخصص في الإعلان.

الوثائق المطلوبة :

ثلاث صور مصدقة من وثيقة التخرج مع أصل الوثيقة .

صورة مصدقة من السجل الأكاديمي لجميع سنوات الدراسة الجامعية .

ثلاث صور من الهوية الوطنية مع الأصل للتصديق .

أربع صور شمسية 4×6 .

تعبئة نماذج التوظيف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية .

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