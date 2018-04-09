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حادثان يصرعان شخص ويصب أربعة أشخاص في الباحة

حادثان يصرعان شخص ويصب أربعة أشخاص في الباحة
http://almnatiq.net/?p=564137
المناطق -الباحة
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني بانه وقع اليوم بمنطقة الباحة حادثين منفصلين ، نتج عنهما وفاه شخص وإصابة اربعة ،مشيرا بانه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 ، يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة من نوع وانيت بحافلة نقل طالبات ، وذلك بمدخل جفن بمحافظة العقيق .
وتوجهت ثلاث فرق اسعافية من الهلال الاحمر حسب البلاغ الوارد للعمليات والافادة بوجود عدد من الاصابات بالموقع والقيادة الاسعافيه والميدانية ، وعند وصول الفرقة إلى الموقع تمت المباشرة من قبل الفرقة الإسعافية ، واتضح وجود اصابة لصاحب الوانيت تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وكانت اصابته خطيرة ونقلها لمستشفى العقيق العام ، مؤكدًا أن الطالبات ولله الحمد لم يتعرضنَ لأي اصابة .
مضيفا بانه ورد بلاغ للعمليات  مساء اليوم عن حادثٍ آخر مروري مروع ،  انقلاب مركبة بمنتزه الشكران باتجاه شرى قرية الفلاح على الشارع العام ، وعند وصول الفرقه للموقع وتمت المباشرة من قبل الفرق الاسعافية بالهلال الأحمر اتضح وجود وفاه ، وثلاث اصابات ، منها اصابة خطيرة واصابتين متوسطة ، فيما تم إجراء عملية اسعاف المُصابين بالموقع ونقلهم لمستشفى بالجرشي العام .

وطالب “الزهراني” بالابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث مع تأكيده على جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف والاتصال على ( 997 ).

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