حادثان يصرعان شخص ويصب أربعة أشخاص في الباحة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني بانه وقع اليوم بمنطقة الباحة حادثين منفصلين ، نتج عنهما وفاه شخص وإصابة اربعة ،مشيرا بانه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 ، يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة من نوع وانيت بحافلة نقل طالبات ، وذلك بمدخل جفن بمحافظة العقيق .

وتوجهت ثلاث فرق اسعافية من الهلال الاحمر حسب البلاغ الوارد للعمليات والافادة بوجود عدد من الاصابات بالموقع والقيادة الاسعافيه والميدانية ، وعند وصول الفرقة إلى الموقع تمت المباشرة من قبل الفرقة الإسعافية ، واتضح وجود اصابة لصاحب الوانيت تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وكانت اصابته خطيرة ونقلها لمستشفى العقيق العام ، مؤكدًا أن الطالبات ولله الحمد لم يتعرضنَ لأي اصابة .

مضيفا بانه ورد بلاغ للعمليات مساء اليوم عن حادثٍ آخر مروري مروع ، انقلاب مركبة بمنتزه الشكران باتجاه شرى قرية الفلاح على الشارع العام ، وعند وصول الفرقه للموقع وتمت المباشرة من قبل الفرق الاسعافية بالهلال الأحمر اتضح وجود وفاه ، وثلاث اصابات ، منها اصابة خطيرة واصابتين متوسطة ، فيما تم إجراء عملية اسعاف المُصابين بالموقع ونقلهم لمستشفى بالجرشي العام .