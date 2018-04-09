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أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لأسرة الشيخ فالح بن مهدي وأسرة الشيخ علي بن وافية 

أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لأسرة الشيخ فالح بن مهدي وأسرة الشيخ علي بن وافية 
http://almnatiq.net/?p=564143
المناطق-الباحة
قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لأسرة الشيخ فالح بن صالح بن مهدي الغامدي رحمه الله
وأعرب سمو امير الباحة عن تعازيه ومواساته في وفاة الفقيد سائلا الله بان يغفر له وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وان اليه راجعون .
وأعرب اللواء متقاعد أحمد بن فالح الغامدي مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية سابقاً بإسمه ونيابه عن إخوانه عن بالغ شكره وتقديره لسمو الامير حسام بن سعود على تعازيه ومواساته والتى كان لها الأثر في تخفيف المصاب سائلا الله بان يحفظ سموه وان يكتب له الأجر والمثوبة .
كما قدم سمو امير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لأسرة الشيخ علي بن وافية الغامدي .وعبر سموه عن حزنه لوفاة الفقيد داعيا الله بان يغفر له وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
وقدم ابنه انور شكره وبالغ امتنانه لسمو امير المنطقة على تعازيه ومواساته الغير مستغربه من سموه الكريم داعيا الله بأن يجزل الأجر لأمير الباحة وانا لا يريه مكروه في عزيز لديه .

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