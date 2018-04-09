مداهمة معمل بمحافظة الدلم يحتوي على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت بلدية محافظة الدلم ممثلة بإدارة صحة البيئة وبمشاركة الجهات الحكومية (محافظة الدلم ، شرطة الدلم) وللمرة الثالثة خلال أيام من مداهمة معمل أغذية آخر مخالف لأنظمة النقل والتعبئة والتخزين وتم ضبط كمية كبيرة متنوعة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخزنة بطريقة غير سليمة ، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المعمل .

وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية محافظة الدلم ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.