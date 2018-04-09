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وزير العمل والتنمية يكرم جمعية العارضة الخيرية بحفل مؤسسة السبيعي السنوي 

وزير العمل والتنمية يكرم جمعية العارضة الخيرية بحفل مؤسسة السبيعي السنوي 
http://almnatiq.net/?p=564160
المناطق - جازان
أقامت مؤسسة السبيعي الخيريه حفل تكريم شركائها السنوي مساء اليوم الإثنين تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الدكتور علي الغفيص وذلك بفندق موفبيك بالرياض .
وقد قدمت جمعيه العارضة الخيرية عرضا مرئيا قدمه الأستاذ احمد العبدلي وذلك عن برنامج عناية لرعاية اليتيم المنفذ بالشراكة مع السبيعي
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجمعيه كأحد شركاء المؤسسه حيث تسلم امين عام الجمعية الاستاذ عطية دوشي بدرع تذكاري بهذه المناسبة .

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