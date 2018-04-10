ترامب يعلن موعد القمة مع كيم جونغ أون

وجاء قرار الرئيس ترامب، بعد ورود تقارير أفادت بأن بيونغ يانغ، مستعدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية في القمة المرتقبة.

وتأتي الاتصالات بين بيونغ يانغ وواشنطن، في الوقت الذي يستعد فيه مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، السفير السابق لدى الأمم المتحدة، لبدء العمل رسميا داخل البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وقد عبر بولتون قبل تعيينه في هذا المنصب، منذ فترة طويلة، عن وجهات نظر متشددة حيال كوريا الشمالية، بل ودعا إلى توجيه ضربة عسكرية استباقية لها.