تراجع فادح لعملة إيران.. وطوابير أمام مكاتب الصرافة

وبلغ سعر التومان، الاثنين، 62 ألف دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 18 في المائة منذ السبت، وهو أول يوم عمل في العام الفارسي الجديد، حيث يسافر كثيرون إلى الخارج.

وتأثرت العملة المحلية بسبب مخاوف من انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة.

وقال رئيس مكتب للصرافة في العاصمة طهران “من الواضح أن هناك زيادة في عدد من يشترون الدولارات، لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي”.

وقبل أسبوع استدعى البرلمان محافظ البنك المركزي الإيراني ووزير الاقتصاد لمناقشة المسألة.