احدث الأخبار

شاهد .. “الشرعية” تتوغل في جبال صعدة .. العمق الجغرافي للحوثيين ومركز القيادة والتحكم
أبرز المواد
 واقعة تسمم جديدة تقتل رجلين في لندن
أبرز المواد
 افتتاح الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية
منطقة حائل
 تراجع فادح لعملة إيران.. وطوابير أمام مكاتب الصرافة
أبرز المواد
 ترامب يعلن موعد القمة مع كيم جونغ أون
أبرز المواد
 البيت الأبيض: روسيا خالفت التزامها بإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية يكرم جمعية العارضة الخيرية بحفل مؤسسة السبيعي السنوي 
منطقة جازان
 وزير الثقافة والإعلام: القطاع الثقافي يمكن تحويله إلى قطاع اقتصادي متكامل ورافد وطني يسهم في الناتج المحلي
أبرز المواد
 آلاف البريطانيين يلجأون لجنسيات ألمانيا والسويد بعد البريكست
أبرز المواد
 مداهمة معمل بمحافظة الدلم يحتوي على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
منطقة الرياض
 أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته لأسرة الشيخ فالح بن مهدي وأسرة الشيخ علي بن وافية 
منطقة الباحة
 حادثان يصرعان شخص ويصب أربعة أشخاص في الباحة
أبرز المواد
لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

أبرز المواد
1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام

أبرز المواد
توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

توجيهات عليا بصرف حقوق العسكريين المحسومة قضائيا

أبرز المواد
شاهد .. حريق في محطة الكهرباء الرئيسية الواقعة على طريق مليجة بالنعيرية

شاهد .. حريق في محطة الكهرباء الرئيسية الواقعة على طريق مليجة بالنعيرية

أبرز المواد

افتتاح الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية

افتتاح الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية
http://almnatiq.net/?p=564174
المناطق - حائل

 

 

افتتح نيابةً عن معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري فعاليات الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية 2018، والذي أقيم في القاعة الكبرى بمجمع كليات الطلاب.

وشاركت كليات الجامعة وعماداتها المساندة في المعرض الذي اُفتتح ضمن فعاليات الأسبوع التوعوي الرابع، والذي نظمته عمادة السنة التحضيرية لتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي يرغبون الالتحاق بها حسب ميولهم وتوجهاتهم العلمية.

وأكد الدكتور زيد الشمري وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أن إدارة الجامعة حرصة على إقامة هذه الفعاليات والتي تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة في تحقيق شعار الطالب أولًا في عرض التخصصات الجامعية لطلاب السنة التحضيرية قبل عمليات التخصيص.

وبدوره، قال الدكتور بدر الحربي عميد السنة التحضيرية، إن هذا الأسبوع التوعوي بمشاركة كليات الجامعة بعرض التخصصات الموجودة لديها ونسب كل تخصص في كل كلية، ونحن نبني صورة واضحة تمامًا لما يرغب الالتحاق به طالب السنة التحضيرية.

وتجوَّل الدكتور زيد الشمري في أنحاء المعرض واطلع فيها على الخدمات التي تقدمها الكليات والعمادات المساندة من برامج ومقررات وأنشطة تفيد طلاب السنة التحضيرية في توجههم نحو التخصص الذي يرغبون، وناقش الدكتور الشمري طلاب السنة التحضيرية المتواجدين بالمعرض حول كيفية استقبال منسوبي الكليات لهم.

روابط ذات صلة

طلبة صيدلة حائل يزورون مصنع أجا فارما للصناعات الدوائية

طلبة صيدلة حائل يزورون مصنع أجا فارما للصناعات الدوائية
اشتباه بـ٣ حالات “جرب”بين طلاب من أسرة واحدة بحائل

اشتباه بـ٣ حالات “جرب”بين طلاب من أسرة واحدة بحائل
أمير حائل يكرم الفائزين بجائزته السنوية للتميز السلوكي للطلاب والطالبات

أمير حائل يكرم الفائزين بجائزته السنوية للتميز السلوكي للطلاب والطالبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*