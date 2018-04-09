افتتاح الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية

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افتتح نيابةً عن معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري فعاليات الأسبوع التوعوي الرابع بالتخصصات الجامعية 2018، والذي أقيم في القاعة الكبرى بمجمع كليات الطلاب.

وشاركت كليات الجامعة وعماداتها المساندة في المعرض الذي اُفتتح ضمن فعاليات الأسبوع التوعوي الرابع، والذي نظمته عمادة السنة التحضيرية لتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي يرغبون الالتحاق بها حسب ميولهم وتوجهاتهم العلمية.

وأكد الدكتور زيد الشمري وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أن إدارة الجامعة حرصة على إقامة هذه الفعاليات والتي تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة في تحقيق شعار الطالب أولًا في عرض التخصصات الجامعية لطلاب السنة التحضيرية قبل عمليات التخصيص.

وبدوره، قال الدكتور بدر الحربي عميد السنة التحضيرية، إن هذا الأسبوع التوعوي بمشاركة كليات الجامعة بعرض التخصصات الموجودة لديها ونسب كل تخصص في كل كلية، ونحن نبني صورة واضحة تمامًا لما يرغب الالتحاق به طالب السنة التحضيرية.

وتجوَّل الدكتور زيد الشمري في أنحاء المعرض واطلع فيها على الخدمات التي تقدمها الكليات والعمادات المساندة من برامج ومقررات وأنشطة تفيد طلاب السنة التحضيرية في توجههم نحو التخصص الذي يرغبون، وناقش الدكتور الشمري طلاب السنة التحضيرية المتواجدين بالمعرض حول كيفية استقبال منسوبي الكليات لهم.