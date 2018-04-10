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بياناتك تعرضت للاختراق .. كيف تعرف ذلك ؟

بياناتك تعرضت للاختراق .. كيف تعرف ذلك ؟
http://almnatiq.net/?p=564189
المناطق - وكالات

قال موقع فيسبوك، إنه سيطلق رابطا يتيح للمستخدمين أن يتأكدوا مما إذا كانت بياناتهم قد تعرضت للاختراق على يد شركة “كامبريدج أناليتيكا” التي انتهكت بيانات ملايين الأشخاص لفائدة حملة دونالد ترامب الانتخابية في 2016.

وبحسب عملاق التواصل الاجتماعي، فإن رابطا بعنوان “حماية معلوماتك” سيظهر في أعلى الصفحة لدى عدد من مستخدمي الموقع، وعندئذ سيكون بوسعهم أن يجروا “فحصا تقنيا”.

وحين سيدخل المستخدم إلى الرابط، ستظهر له المواقع والتطبيقات المرتبطة بحسابه في فيسبوك، وفي حال أراد أن ينهي اتصاله بها، يمكنه القيام بذلك، بشكل سريع.

وفي حال كان المستخدم ممن تعرضت بياناتهم للاختراق من قبل الشركة الأميركية، فإنهم سيجد في أعلى صفحة الأخبار رسالة تشير إلى حظر موقع “ذيس إيز يور ديجيتال لايف”، بسبب مشاركته بيانات المستخدمين مع موقع يسمى “كامبريدج أناليتيكا”.

وأقر فيسبوك، بأن بيانات قرابة 70 مليون مستخدم في فيسبوك، تعرضت على الأرجح لخرق، وأوضح أن أغلب “الضحايا” في الولايات المتحدة، فبينهم مليون مستخدم في المملكة المتحدة وآخرون في الفلبين وإندونيسيا.

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