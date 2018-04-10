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لحملة البكالوريوس .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة العامة للإحصاء

لحملة البكالوريوس .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة العامة للإحصاء
http://almnatiq.net/?p=564192
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى.

وجاءتا الوظائف بالمسميات التالية:

– منسق الجودة
المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال أو إدارة جودة مع خبرة لا تقل عن سنة.

– أخصائي توثيق وتطوير الإجراءات والجودة
المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال أو إدارة جودة أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– أخصائي قياس الجودة
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في إدارة الأعمال أو التخطيط أو الجودة مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– مطور تقارير جاسبر (Jasper Report Developer)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة البرمجيات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

بالإضافة إلى توفر وظائف إدارية أخرى سبق الإعلان عنها في وظيفة.كوم على الرابط: https://www.wadhefa.com/news/4407

وأِشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتسجيل الدخول للتقديم على الرابط.

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