لحملة البكالوريوس .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى.
وجاءتا الوظائف بالمسميات التالية:
– منسق الجودة
المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال أو إدارة جودة مع خبرة لا تقل عن سنة.
– أخصائي توثيق وتطوير الإجراءات والجودة
المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال أو إدارة جودة أو تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– أخصائي قياس الجودة
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في إدارة الأعمال أو التخطيط أو الجودة مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– مطور تقارير جاسبر (Jasper Report Developer)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة البرمجيات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
بالإضافة إلى توفر وظائف إدارية أخرى سبق الإعلان عنها في وظيفة.كوم على الرابط: https://www.wadhefa.com/news/4407
وأِشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتسجيل الدخول للتقديم على الرابط.
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