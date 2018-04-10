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شاهد ماذا قال محمد بن زايد للقوات المسلحة الإماراتية

http://almnatiq.net/?p=564208
المناطق - وكالات

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، قادرة بجاهزية قواتها المسلحة، وكفاءة منتسبيها، على التعامل مع مختلف التهديدات والعدائيات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن فخره بما يقدمه “أبطال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات في ميادين الحق والواجب”. وقال “إنهم مبعث فخر لكل إماراتي، لأن هذه التضحيات تعبر عن مبادئ الإمارات وثوابتها الأصيلة في نصرة الحق، والتضامن مع الأشقاء في مواجهة المحن والأزمات”، مضيفاً أن “منتسبي القوات المسلحة يمثلون القدوة والنموذج لجميع أبناء الوطن، الذين يتعلمون منهم التضحية من أجل الوطن، وجعل رايته خفاقة عالية دوماً”، وفق وكالة (وام) الرسمية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد ختام فعاليات التمرين العسكري حماة الوطن، الذي نفذه الآلاف من مجندي الخدمة الوطنية، والآلاف من قوات الاحتياط، إضافة إلى وحدات من القوات المسلحة، وذلك في منطقة الظفرة بأبوظبي.

كما شهد ولي عهد أبوظبي التمرين العملياتي، الذي نفذته الفرقة الأولى من قيادة قوة الاحتياط، واستعرض ألوية الفرقة، وشاهد مراحل التمرين التي اشتملت على عمليات الدفاع، مصحوبة برميات بالذخائر الحية.

واشتمل “حماة الوطن” على عدد من التدريبات والتمارين العسكرية المختلفة، قدمها مجندو الخدمة الوطنية، تضمنت عرضاً حياً للمهارات الميدانية والمعركة، وبياناً عملياً للقتال في المناطق المبنية، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة والقدرات العسكرية، والتي عكست ما وصل إليه المجندون من استعداد وكفاءة عالية، وقدرة على استيعاب مختلف أنواع المهارات القتالية في مختلف البيئات والظروف المناخية.

إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن زايد “إن رؤية هذه الكوكبة من أبنائنا مجندي الخدمة الوطنية، تعزز ثقتنا واطمئناننا على مكتسبات الوطن وحاضره ومستقبله”، مؤكداً أنهم على قدر حجم المسؤولية والأمانة، التي في أعناقهم تجاه حماية الوطن، وصون أمنه واستقراره.

وأضاف: “إلى كل عائلة.. كل أم.. وكل أب.. مشكورين وبيض الله وجوهكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.. نحن نفتخر فيها.. أنا أشهد إنكم أنجبتوا وربيتوا خيرة الأبطال الذين انشوفهم اليوم في ميدان يفتخر به كل إماراتي.. يفخر بوطنه ويفخر بعائلته ويفخر بعياله”.

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