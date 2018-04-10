بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

المناطق - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب (دبلوم لمدة سنتين) بفروع المعهد بالدمام والخفجي والمنتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت والغاز.

واشترط المعهد على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية (رجال).

– أن يكون من خريجي الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل تراكمي لا يقل عن 70%.

– أن يكون حاصلاً على مستوى قياس بمعدل لا يقل عن 60%.

– ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– أن يكون العمر أقل من (23) سنة حسب التقويم الهجري.

– أن يكون لائقا طبياً.

المميزات:

– تأمين طبي.

– سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– مكافأة شهرية أثناء التدريب (3000) ريال كحد أدنى.

– دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق موقع المعهد على الرابط اعتباراً من اليوم الإثنين 1439/7/23هـ حتى يوم الخميس الموافق 1439/8/3هـ.