احدث الأخبار

اللجنة الاستشارية لمهرجان كلاسيك القصيم تستعرض الاستعدادات النهائية
منطقة القصيم
 مصرع واصابة ثلاثة عشر عاملاً على طريق شرما- ضباء
منطقة تبوك
 الدفاع المدني بمنطقة حائل يحذر من عبور الأودية عند جريانها
منطقة حائل
 كيف تجنب الإعلانات على أجهزة أندرويد ؟ إليك هذه الطرق
أبرز المواد
 بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول
أبرز المواد
 مقتل قيادي حوثي بيد شقيقه وسط اليمن
أبرز المواد
 “بلومبيرج”: قطر تستجير بأموالها الخارجية لإنقاذ مصارفها والتخفيف من تأثير المقاطعة
أبرز المواد
 شاهد ماذا قال محمد بن زايد للقوات المسلحة الإماراتية
أبرز المواد
 مجلة عالمية: كشف الأحفورة البشرية في تيماء وجد أصداء واسعة في المراكز البحثة الدولية
أبرز المواد
 في عملية عسكرية خاطفة.. مقتل 14 حوثي بمواجهات مع قوات الشرعية في “نهم”
أبرز المواد
 الحريري ينشر صورة تجمعه بالأمير محمد بن سلمان وملك المغرب
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة العامة للإحصاء
أبرز المواد
حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

أبرز المواد
محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

منطقة تبوك
“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

أبرز المواد
سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

أبرز المواد

بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول
http://almnatiq.net/?p=564217
المناطق - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب (دبلوم لمدة سنتين) بفروع المعهد بالدمام والخفجي والمنتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت والغاز.

واشترط المعهد على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية (رجال).
– أن يكون من خريجي الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل تراكمي لا يقل عن 70%.
– أن يكون حاصلاً على مستوى قياس بمعدل لا يقل عن 60%.
– ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
– أن يكون العمر أقل من (23) سنة حسب التقويم الهجري.
– أن يكون لائقا طبياً.

المميزات:

– تأمين طبي.
– سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– مكافأة شهرية أثناء التدريب (3000) ريال كحد أدنى.
– دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق موقع المعهد على الرابط  اعتباراً من اليوم الإثنين 1439/7/23هـ حتى يوم الخميس الموافق 1439/8/3هـ.

روابط ذات صلة

كيف تجنب الإعلانات على أجهزة أندرويد ؟ إليك هذه الطرق

كيف تجنب الإعلانات على أجهزة أندرويد ؟ إليك هذه الطرق
مقتل قيادي حوثي بيد شقيقه وسط اليمن

مقتل قيادي حوثي بيد شقيقه وسط اليمن
“بلومبيرج”: قطر تستجير بأموالها الخارجية لإنقاذ مصارفها والتخفيف من تأثير المقاطعة

“بلومبيرج”: قطر تستجير بأموالها الخارجية لإنقاذ مصارفها والتخفيف من تأثير المقاطعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*