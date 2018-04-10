كيف تجنب الإعلانات على أجهزة أندرويد ؟ إليك هذه الطرق

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يحتاج المعلنون إلى منصة قوية مثل جوجل لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، وقد يشتكي عدد كبير من المستخدمين من كثرة الإعلانات التي تلاحقهم، إليك كيفية تجنب الإعلانات على أجهزة أندرويد.

استخدام متصفح ADBLOCK لأجهزة أندرويد

Adblock ليس اسمًا جديدًا في عالم الإنترنت، فقد نشأت هذه الخدمة من نظام منع النوافذ المنبثقة الأساسي، واليوم أصبح لديها متصفح مستقل يملك القدرة على اكتشاف وإيقاف الإعلانات من أي صفحة ويب ممكنة.

إن عمل متصفح Adblock لأجهزة أندرويد بسيط للغاية، فعندما يقوم المستخدم بإدخال عنوان موقع ويب، يقوم هذا المتصفح بتنزيل محتوى صفحة الويب ثم يقوم بتصفية كل المحتوى المرتبط بالإعلانات قبل جعله في متناول المستخدم، ونتيجة لذلك تكون صفحات الويب التي يراها المستخدم خالية من الإعلانات.

أما بالنسبة إلى أجهزة الحاسب المكتبية، هناك عدد من الإضافات المتاحة للمتصفحات الشائعة مثل كروم و فايرفوكس وإيدج، أما على الهواتف الذكية تعمل بشكل مختلف قليلاً، وبالتالي يحتاج المستخدمون إلى حل مستقل لجعل الأمور تعمل، حسبما نقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

استخدام متصفح جوجل كروم لأجهزة أندرويد

يعلم الجميع أن متصفح جوجل كروم هو متصفح رائع، ولكننا لا نعرف أن هذا المتصفح يأتي مع بعض المزايا الرائعة، التي يمكن أن تساعدك في توفير الكثير من الإعلانات دون الحاجة إلى الاعتماد على ملحقات أو برامج تابعة لجهة خارجية.

حظر الإعلانات المنبثقة

من بين جميع الأشكال أو الإعلانات، تكون النوافذ المنبثقة هي أداة الفصل الحقيقية، حيث يحاول المعلنون جذب انتباهك من خلال فتح علامة تبويب جديدة، وقد يكون الأمر مزعجًا للغاية.

لحسن الحظ، يأتي كروم لنظام أندرويد مع مانع النوافذ المنبثقة المدمج، حيث يمكنك من التخلص من العديد من الإعلانات المزعجة، إليك كيفية تمكين ذلك:

افتح إعدادات متصفح كروم عن طريق الوصول إلى قائمة النقاط الثلاث في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة، ثم اختر الإعدادات للمتابعة.

من الخيارات الظاهرة أمامك حدد إعدادات الموقع، ثم قم باختيار النوافذ المنبثقة، إذا تم ضبط الخيار على التمكين، فحدد علامة التبويب هذه وقم بتعطيل النوافذ المنبثقة لجميع المواقع.

استخدام وضع توفير البيانات

هناك طريقة أخرى رائعة لتجنب الإعلانات أثناء استخدام كروم، وهي استخدام وضع توفير البيانات، أثناء هذا الوضع يقوم كروم تلقائيًا بضغط جميع جوانب صفحة الويب غير المطلوبة.

بهذه الطريقة يسلب متصفح كروم بشكل أساسي المحتوى الثري التفاعلي المتسارع للبيانات، ويقدم صفحة ويب تبدو بسيطة وتحتوي على جميع المعلومات ولا تتضمن أيًا من الفروق الدقيقة.

وإذا كنت لا تمانع في الإعلانات، فهذه قصة مختلفة تمامًا، يمكنك ببساطة تخطي هذا الخيار، أما إذا كنت تريد تجربة خالية من الفوضى، فقم بتمكين توفير البيانات، واتبع هذه الخطوات للقيام بذلك:

افتح إعدادات كروم عن طريق الوصول إلى قائمة النقاط الثلاث في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة، ثم اختر الإعدادات للمتابعة.

من الخيارات أمامك، حدد توفير البيانات، وقم بتشغيل المفتاح.

الآن في كل مرة تفتح فيها صفحة ويب، سيقوم جوجل أولاً بضغطها باستخدام خوادمه ثم فتحها على هاتفك.

لا تزال بعيدًا عن الحل المثالي

في حين أن هذه الأدوات يمكن أن توفر لك الكثير من رؤية الإعلانات، إلا أنه لا يوجد نظام مثالي لتجاوز الإعلانات بشكل كامل، وفي كل مرة يولد فيها نظام جديد لتجاوز الإعلانات، تقدم الشركات التي تدفع أساسًا لهذه الإعلانات، طريقة جديدة لتصل إلينا.

ومن الطرق التي يتم تبنيها لتجاوز خدمات منع الإعلانات هي أن المواقع الإلكترونية قامت بتثبيت رموز يمكنها اكتشاف أدوات منع الإعلانات، وتقوم هذه المواقع بشكل تلقائي بمنع أي جهاز يستخدم أدوات منع الإعلانات، ولن تعرض محتواها على المستخدم حتى يقوم بتعطيل خدمة حظر الإعلانات.

لكن عندما ننظر بعين المستخدم، نود أن يتوفر خيار يمنحنا القدرة على اختيار إذا ما كنا نريد مشاهدة الإعلانات أم لا، ومع ذلك سوف تستمر الأساليب الجديدة لتجنب الإعلانات في الظهور وسيستمر البحث عن طرق أحدث لقتل هذه الأساليب.