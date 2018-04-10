مصرع واصابة ثلاثة عشر عاملاً على طريق شرما- ضباء

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http://almnatiq.net/?p=564226
تبوك - علي العميري:

بين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن غرفة عمليات الهلال الاحمر السعودي في تبوك تلقت مساء أمس الإثنين في تمام الساعة ١٨:٤٢ على رقم الطوارئ ( ٩٩٧ ) بلاغ من مواطن عن حادث باص نقل عمال من شرما بإتجاه ضباء ( ٥ ) كم أمام منطقة المشاريع ( نيوم ) يفيد بوجود ( ٥ ) اصابات في الموقع وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع في تمام الساعة ١٨:٥٠ تبين وجود ( ١٣ ) اصابة في الموقع تم نقل( ٨ ) حالات حرجة منها عن طريق ٧ فرق من الهلال الأحمر و( ٣ ) حالات وفاة عن طريق ٣ فرق من الصحة وحالتين متوسطة عن طريق اسعاف احدى الشركات في الموقع . ( ٤ ) حالات استقبلها مستشفى ضباء العام ( ٩ ) حالات استقبلها مستشفى البدع

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