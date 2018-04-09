اللجنة الاستشارية لمهرجان كلاسيك القصيم تستعرض الاستعدادات النهائية

المناطق / بريدة

عقدت اللجنة الاستشارية لمهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم في نسخته الثانية “كلاسيك القصيم 2” ، اجتماعها بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة ، برئاسة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان إبراهيم المشيقح ، وتم خلاله استعراض أهم أحداث النسخة الثانية والتي تجري مراسم افتتاحها يوم الخميس القادم الموافق 26 رجب 139هـ وتستمر لمدة خمسة أيام ، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالقصيم ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأوضح محمد السيف المدير التنفيذي للمهرجان أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بفعاليات المهرجان ، والاطلاع على الترتيبات النهائية لانطلاقته ، بوصفه ملتقى للهواة والمهتمين بالسيارات التراثية والكلاسيكية من داخل المملكة ودول الخليج ، منوهاً بما يلقاه المهرجان من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية ، لخلق فرصة لتجمّع هواة وملاك هذه السيارات بما تحمله من تاريخ وإرث وقصص وذكريات تحاكي الماضي العريق ، لما تمثله من إرث تاريخي محاكياً للأجيال القادمة بكل ما يحمله من عراقه ، من جانبه حث المشيقح جميع لجان المهرجان بمضاعفة الجهود لإظهاره بالشكل الذي يتطلع إليه الجميع.