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وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالدمام
http://almnatiq.net/?p=564235
المناطق_الدمام

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بمسمى (موظف الدخول – مسؤول علاقات المرضى) ووظائف طبية لحملة البورد السعودي أو مايعادلها  بمسمى ( استشاري أمراض القلب – استشاري الأعصاب – استشاري الغدد الصماء – استشاري وحدة العناية المركزة ) وذلك للعمل بمقر المستشفى بمدينة الدمام.

وطالبت الإدارة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه للاطلاع على التفاصيل والتقديم : (http://bit.ly/2qhLF68).

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