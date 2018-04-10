وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالدمام

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بمسمى (موظف الدخول – مسؤول علاقات المرضى) ووظائف طبية لحملة البورد السعودي أو مايعادلها بمسمى ( استشاري أمراض القلب – استشاري الأعصاب – استشاري الغدد الصماء – استشاري وحدة العناية المركزة ) وذلك للعمل بمقر المستشفى بمدينة الدمام.

وطالبت الإدارة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه للاطلاع على التفاصيل والتقديم : (http://bit.ly/2qhLF68).