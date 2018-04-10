“التجارة” تتخذ هذا الإجراء بشأن محال “أبو ريالين”!

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بدأت وزارة التجارة والاستثمار أمس الاثنين تنفيذ جولات ميدانية واسعة على منافذ وموزعي السلع والمنتجات بمحال البضائع المخفضة “أبوريالين، و5 و10 ريالات”.

وتسعى الوزارة لضبط السلع والمنتجات المخالفة، وإحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة، ثم إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار العقوبات النظامية، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري،

يأتي ذلك فيما شملت الجولات الرقابية للوزارة جميع مناطق ومحافظات السعودية، وتعد هذه الحملة الأضخم والأكبر في تاريخ الوزارة على منافذ بيع البضائع المخفضة.

وعملت الوزارة قبل بدء تنفيذ الحملة الرقابية وفق خطة محكمة للرصد والتحري، لتتبع مصادر السلع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.