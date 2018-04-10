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تفاؤل اتحادي بعد «تغريدة» آل الشيخ

تفاؤل اتحادي بعد «تغريدة» آل الشيخ
http://almnatiq.net/?p=564245
المناطق_الرياض

تفاءلت جماهير نادي الاتحاد بالدعم الذي قدمه رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتجديد عقود بعض اللاعبين لأنديتهم ذلك التفاؤل عززه تغريدة لآل الشيخ عندما غرد للجماهير الاتحادية وكتب “كل شيء في وقته حلو”، حيث جاء ذلك في رده على تغريدة للإعلامي عادل عصام الدين.

وتأمل جماهير نادي الاتحاد الذي يعيش في دوامة الديون منذ أكثر من (10) سنوات أن تنتهي هذه الدوامة على يد رئيس هيئة الرياضة خصوصاً في ظل وعده بإنهاء العديد من القضايا الخاصة بنادي الاتحاد على المستوى المحلي والدولي.

حيث يعاني النادي الغربي من وجود الكثير من القضايا المرفوعة ضده في الجهات القضائية والإنضباطية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

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