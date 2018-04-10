حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

أبرز المواد
محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

منطقة تبوك
“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

أبرز المواد
سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية بالرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=564252
المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة بمسمى فني تمريض لحملة الدبلوم في مجال التمريض وتكون مدته لاتقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو مايعادلها.

وقالت أن من ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لايقل عن جيد مع ضرورة الإلمام بمبادئ اللغة الإنجليزية.

والإلمام في استخدام الحاسب الآلي واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة وأن يكون لائقاً طبياً مع توفر ترخيص هيئة التخصصات الصحية ومعادلة التعليم العالي في حال حصول المرشح على المؤهل المطلوب من خارج المملكة.

تستقبل الطلبات اعتبارا من يوم 1439/07/23هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه  وترسل السيرة الذاتية والطلبات وصور من المؤهل إلى البريد الإلكتروني التالي:

TAA.Recruitment@kfmc.med.sa

روابط ذات صلة

الريال الايراني يهبط لمستوى تاريخي

الريال الايراني يهبط لمستوى تاريخي
“التجارة” تتخذ هذا الإجراء بشأن محال “أبو ريالين”!

“التجارة” تتخذ هذا الإجراء بشأن محال “أبو ريالين”!
تفاؤل اتحادي بعد «تغريدة» آل الشيخ

تفاؤل اتحادي بعد «تغريدة» آل الشيخ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*