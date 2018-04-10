تفاصيل الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية بالرياض

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة بمسمى فني تمريض لحملة الدبلوم في مجال التمريض وتكون مدته لاتقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو مايعادلها.

وقالت أن من ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لايقل عن جيد مع ضرورة الإلمام بمبادئ اللغة الإنجليزية.

والإلمام في استخدام الحاسب الآلي واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة وأن يكون لائقاً طبياً مع توفر ترخيص هيئة التخصصات الصحية ومعادلة التعليم العالي في حال حصول المرشح على المؤهل المطلوب من خارج المملكة.

تستقبل الطلبات اعتبارا من يوم 1439/07/23هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه وترسل السيرة الذاتية والطلبات وصور من المؤهل إلى البريد الإلكتروني التالي:

TAA.Recruitment@kfmc.med.sa