بلدية ضباء تنهي اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية

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أنهت بلدية محافظة ضباء اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثق من مبادرات برنامج مدينتي 2018 م .

واجتمع رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان بمقر البلدية بمساعديه, ورؤساء الإدارات, ومدير المبادرة, بشأن تفعيل المبادرة الوزارية المكثفة لمعالجة التشوه البصري والمقررة بـ 6 أسابيع ومناقشة آلية تنفيذها على الوجه الأكمل وفق محددات ومستهدفات وجدولة زمنية

معتمدة .

وأكد رئيس بلدية ضباء خلال الإجتماع على تكثيف الرقابة مع تطبيق العقوبات النظامية تجاه المخالفين والغير متعاونين ، داعياً ساكني وزائري ضباء للمشاركة في حملة معالجة التشوه البصري بالإبلاغ عنها عبر منافذ البلدية التواصلية، مشيراً إلى أن البادرة التي ستستغرق 6 أسابيع ستركز على إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام ، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة ، وإزالة السيارات التالفة والمهملة , إضافة إلى معالجة وضع الباعة المتجولين ، وإزالة المظلات ومظلات المواقف في الأراضي الفضاء داخل الأحياء, وأيضاً إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام ، كما ستستهدف البادرة صلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة ، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء ، ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية, وإصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع والأحياء, وإزالة الاسلاك ومعالجة الواجهات .