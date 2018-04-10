حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

أبرز المواد
محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

منطقة تبوك
“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

“هيئة الكهرباء”: صرف تعويض مالي للمستهلكين عند انقطاع التيار .. في هذه الحالات!

أبرز المواد
سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

أبرز المواد

بلدية ضباء تنهي اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية

بلدية ضباء تنهي اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية
http://almnatiq.net/?p=564256
المناطق_تبوك
أنهت بلدية محافظة ضباء اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثق من مبادرات برنامج مدينتي 2018 م .
واجتمع رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان بمقر البلدية بمساعديه, ورؤساء الإدارات, ومدير المبادرة, بشأن تفعيل المبادرة الوزارية المكثفة لمعالجة التشوه البصري والمقررة بـ 6 أسابيع ومناقشة آلية تنفيذها على الوجه الأكمل وفق محددات ومستهدفات وجدولة زمنية
معتمدة .
وأكد رئيس بلدية ضباء خلال الإجتماع على تكثيف الرقابة مع تطبيق العقوبات النظامية تجاه المخالفين والغير متعاونين ، داعياً ساكني وزائري ضباء للمشاركة في حملة معالجة التشوه البصري بالإبلاغ عنها عبر منافذ البلدية التواصلية، مشيراً إلى أن البادرة التي ستستغرق 6 أسابيع ستركز على إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام ، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة ، وإزالة السيارات التالفة والمهملة , إضافة إلى معالجة وضع الباعة المتجولين ، وإزالة المظلات ومظلات المواقف في الأراضي الفضاء داخل الأحياء, وأيضاً إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام ، كما ستستهدف البادرة صلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة ، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء ، ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية, وإصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع والأحياء, وإزالة الاسلاك ومعالجة الواجهات .

روابط ذات صلة

مصرع واصابة ثلاثة عشر عاملاً على طريق شرما- ضباء

مصرع واصابة ثلاثة عشر عاملاً على طريق شرما- ضباء
مجلة عالمية: كشف الأحفورة البشرية في تيماء وجد أصداء واسعة في المراكز البحثة الدولية

مجلة عالمية: كشف الأحفورة البشرية في تيماء وجد أصداء واسعة في المراكز البحثة الدولية
” الإعلام التنموي ” محاضرة بأدبي تبوك غرة شعبان

” الإعلام التنموي ” محاضرة بأدبي تبوك غرة شعبان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*