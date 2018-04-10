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شاهد: طائرة المستقبل للنقل بين المدن
http://almnatiq.net/?p=564270
المناطق_وكالات

عرضت شركة” فيمونا” إحدى الشركات المشاركة في معرض دبي للإنجازات الحكومية في مركز دبي التجاري العالمي، نموذجاً ضخماً لطائرة سوداء، تؤكد أنها ستكون طائرة المستقبل للنقل في المدن في 2023.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العارضة للمشروع ايفيس بوريولف أن الطائرة تعتمد في عملها على نظام عمل “البلوك شين” أونظام الدائرة الإلكترونية المغلقة، فتتواصل مع الطائرات الأخرى من ذات الطراز بشكل ذكي وتتبادل معها المعلومات تفادياً للحوادث، مشيراً إلى أن المشروع في طور التجربة حالياً بحسب موقع 24 الاماراتي.

وأكد أن نموذج الطائرة المشارك في معرض الإنجازات الحكومية يهدف للتعريف بها، وأنهم يسعون إلى تجربتها في 2020 على أن تبدأ الخدمة في 2023.

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