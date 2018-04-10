غموض وراء إغلاق حسابات عملاء أمازون

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أثار مئات من عملاء أمازون العديد من الانتقادات للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم لإغلاق حساباتهم على أمازون بصورة غامضة.

وذكر العملاء أنه أثناء محاولة تسجيل الدخول إلى حساباتهم تظهر رسالة تتضمن أنه لا يوجد حساب خاص بهذا البريد الإلكتروني. ويبدو أن المشكلة قد أصابت أعضاء الحساب المميز “برايم” والحساب العادي على حد سواء.

وذكروا أيضاً أنه عند التواصل مع الشركة تتباين استجاباتها لهم، بل وتقدم لهم تفسيرات مختلفة للمشكلة، فيتم إخطار البعض بمخالفتهم لشروط خدمة أمازون دون تحديد نوع المخالفة المقصودة والبعض لم يحصلوا على ردود واضحة من خدمة العملاء.

وقد أكد تقرير لموقع بيزنس إنسايدر على قيام بعض المتضررين بإنشاء مجموعة على فيس بوك تضم أكثر من 3000 عضو.

واعترف بعض الأعضاء بمخالفتهم لشروط الخدمة بالفعل وتمثلت المخالفات في تركهم تعليقات إيجابية لمنتجات قد استلموها مجاناً أو من خلال بطاقة هدايا. أما الآخرون فيؤكدون أن سبب إلغاء الحسابات لا يزال مجهولاً.

كما أنشأ أكثر من 700 عضو مجموعة أخرى على الفيسبوك لبحث كيفية رفع دعوى قضائية ضد شركة التسوق الإلكتروني الشهيرة وقام البعض بتداول هاشتاج #AmazonClosed على تويتر.

ومن ناحية أخرى أكد تقرير لموقع CNBC على زعم أمازون أن هناك أعضاء مخالفين لها وراء حملة الانتقادات على فيس بوك، وأكدت أن إغلاق الحسابات لا يتم إلا نتيجة مخالفة الشروط. ذكر أن هذه العاصفة تأتي بعد مهاجمة الرئيس الأمريكي ترامب لأمازون أخيراً.

ومن جانبه صرح ممثل لشركة أمازون بأنها ستتخذ إجراءات ضد المخالفين ومن ينتهكون القواعد المجتمعية. كما أضاف أنه يتوجب على أي عضو يظن أن حسابه تم إغلاقه عن طريق الخطأ التواصل مع الشركة مباشرةً لمراجعة مشكلته واتخاذ الإجراء المناسب.