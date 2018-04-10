هروب لاعب مصري إلى تركيا

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أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الجمباز المصري، أن لاعب منتخب الفراعنة للجمباز وأول بطولة الجمهورية، عبدالرحمن مجدي، هرب إلى تركيا من أجل اللعب باسم المنتخب التركي.

وأشار المصدر وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية إلى أن اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين يسعى للتواصل مع اللاعب الهارب من أجل إقناعه للعودة مجدداً إلى مصر، مؤكداً أن الأخير يرفض العودة مرة أخرى، مفضلاً الاستمرار في تركيا.

وأضاف المصدر، أن اللاعب (19 عاماً) لم يتم منحه الجنسية التركية حتى الآن، ويحتاج إلى عامين للعب في تركيا، قبل الحصول على الجنسية