هاجس تفشي «الجرب» يؤرق المواطنين.. والأطباء يقدمون وصفة متكاملة للتدارك

المناطق.. إسلام داوود

– في تصريحات خاصة لـ” المناطق”.. آل جلبان: كان بالإمكان تدارك المرض بالتنبيه المبكر ووجوب إنشاء غرفة طوارئ.

-ومحمود: انتشار الجرب لن يكون كالكوليرا باليمن.. وانتقاله لمناطق أخرى بالمملكة لا يقلق

ما تزال أنباء اكتشاف أعراض مرض “الجرب” تمثل هاجسا يؤرق الأسر والمواطنين، وخاصة بعد اكتشاف حالات أخرى بعيدا عن مكة المكرمة في حائل وعسير والطائف.

فالمرض الذي ظهر للمرة الأولى بعدد من المدارس في مكة المكرمة، وسارعت وزارتي الصحة والتعليم، على إثرها لتعليق الدراسة في عدد من المدارس، باتت أعراضه تظهر في مناطق أخرى، ولا سيما مع ما أعلنته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الاثنين، بأنها اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة بحق 3 حالات (طالبتان وطالب) يُشتبه في إصابتهم بمرض “الجرب“.

بدورها، نشرت وزارة الصحة عدة تغريدات توضيحية حول مرض الجرب، على حسابها الرسمي على تويتر، أكدت في أحدها انخفاض حالات الاشتباه في الإصابة بمرض الجرب بمنطقة مكة المكرمة إلى ٨٠٪ خلال الثلاثة أيام الماضية.

كما نشرت إرشادات توعوية حول المرض والوقاية منه والتعامل معه في حالة الإصابة به، موضحة أن أطباء وزارة الصحة في المدارس لتقديم العلاج والتوعية لأبنائنا الطلاب عن مرض

ودعت المواطنين، لعدم القلق، مؤكدة أن أطباء الوزارة متواجدون لخدمة المواطنين عبر تطبيق صحة، حيث يمكن التواصل مع الأطباء المختصين واستشارتهم عبر الفيديو وذلك في حال اشتباهك بالإصابة بمرض الجرب. http://q-r.to/baqE79 :

وللوقوف على خلفيات المرض وأسبابه وكيفية مواجهته مع وجود هواجس من تحوله لوباء –لاقدر الله-، حصلت صحيفة “المناطق”، على توضيح طبي من البروفيسور، خالد سعيد آل جلبان، استشاري طب الأسرة، وأكد أن المرض مستوطن وحاليا في مرحلة انتشار outbreak وقد يصل إلى وباء إذ الم يتم التحكم فيه ، موضحا أنه لا يتوقع أن يصل المرض لتلك المرحلة.

وعن أسباب انتشار المرض، أرجع الدكتور آل جلبان في تصريح خاص لصحيفة “المناطق”، انتشاره لعدة أسباب أهمها،: :

1. العيش في مناطق مزدحمة

2. كثافة الفصول الدراسية.

3. ضعف النظافة في التجمعات،

4. عدم التنبه المبكر للحالات الفردية

5. عدم الانضباط في أخذ العلاج

6. ضعف التقصي للأمراض المعدية

وحول سبل مواجهته، فقال أنه يجب 1. التعامل مع هذه المشكلة بأنها على درجة من الخطورة لوجوده في منطقة مكة ولكونه في وضع انتشار وليس مجرد مرض محصور في فرد

2. إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة للمتابعة والدعم

3. وضع خطة تنفيذية واضحة لاحتوائه

4. العلاج بشكل واسع للمخالطين

5. توفير العلاجات اللازمة

6. تثقيف المجتمع للوقاية منه

7. التواصل الدائم والتصريح بوضوح عن الوضع.

وعند سؤاله عن تقييمه لدور وزارة الصحة ووزارة الصحة في التعامل مع المرض، فأشار إلى أنه في مرحلة ما قبل انتشار المرض :كان بالإمكان الحد منه بالتنبه المبكر والتبليغ من قبل الصحة، وكذلك دعم المدارس من حيث الخدمات والنظافة والتثقيف.

وعند انتشار المشكلة:كان بالإمكان تشكيل هيكلة لفريق مشترك من الجهات المختلفة ذات العلاقة مرتبط بغرفة طوارئ والتعامل مع المشكلة بحجم خطورتها

وأشار إلى أن المرض في حد ذاته بخصوص الفرد ليس خطيرا، ولكن تكون أضراره أكثر بين كبار السن ومن لديهم ضعف في المناعة وهو لا يؤدي للوفاة.

ووجه، آل جلبان، نصائح عدة للمواطنين، أهمها التنبه لوجود أي علامات قد يشك أنه جرب وخصوصا الحكة في أماكن معينة. الابتعاد عن الاحتكاك المباشر بالأشخاص وخصوصا المصابين، وغسل اليدين باستمرار وخصوصا لمن يعملون خارج المنزل ويحتكون بمواد أو أشخاص، و الانضباط في اخذ العلاج كما وصف له من حيث المدة والأماكن

كما حث الأسر السعودية،. تنظيف فرش المنزل ، استخدام العلاج للمصاب والمخالطين له حتى لو لم يكونوا مصابين

ليس كالكوليرا:

بدوره، أكد الدكتور، محمود بن عبدالرحمن محمود، نائب رئيس الجمعية السعودية للصحة العامة، في تصريحات خاصة لصحيفة “المناطق”، أن الجرب هو مرض جلدي معدي سريع الانتشار ينتقل عن طريق التلامس المباشر والاحتكاك واستخدام الأدوات والفرش والأغطية

ويكون من أسبابه إهمال النظافة والتجمعات والأماكن المزدحمة ولو وجد في شخص فإنه قد ينتقل بسرعة للمخالطين سواء في المنزل أو المدرسة أو أي تجمع.

وحول أسباب ظهور، في بعض المدارس بمنطقة مكة المكرمة تحديدا، أكد أن الأسباب العلمية لظهور المرض معروفة لكن ظهورها تحديدا في منطقة مكة فلابد من الاستقصاء الوبائي للمرض بالمنطقة للوقوف على أسباب انتشاره هناك.

وأوضح، أنه –ولله الحمد- فإن علاج الجرب في متناول اليد ووسائل السيطرة عليه تؤتي نتائجها بسرعة فقط بتعاون الجميع كما حدث في مكة حيث بدأت الحالات الجديدة في الانحسار

وعند سؤاله عن بعض الهواجس، لدى المواطنين من انتشار المرض بالمملكة كما حصل خلال الأشهر الماضية في اليمن مع انتشار مرض الكوليرا هناك، فقد أكد الدكتور محمود، أن سرعة انتشار الجرب تأتي كونه مرض جلدي أما الكوليرا وغيرها فهذه أمراض ليس من السهل انتشارها في بلد مثل المملكة لوجود برنامج استقصائي قوي وكون أعراضها وأسبابها تختلف في طبيعتها.

وأضاف، نائب رئيس الجمعية السعودية للصحة العامة، أنه لا يخشى تحول المرض لوباء، موضحا أنه حتى لو كان هناك حالات في مناطق أخرى فهو أمر وارد لا يرتبط بمصدر العدوى الأول ولا يخيف، هي فقط تظهر بسبب تسليط الضوء لكن سرعان ما يتم التعامل معها وتختفي وهذا لا يقلل من وجوب التعامل معه كمرض معدي.

وردا على هواجس بعض المواطنين من انتشار المرض، أكد الدكتور محمود، أن الصحة العامة عموماً هي مسؤولية مشتركة تبدأ بالفرد والأسرة للحفاظ عليها والتمسك بالنمط الصحي السليم ، داعيا الأسر لمتابعة نظافة الأبناء، وتعريض الفرش والغرف للشمس وغسل الأدوات وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية والتعامل مع أي حالة تظهر من البداية من خلال المختصين وستزول بإذن الله

وأوضح أن جميع المواطنين، يجب أن يكون لهم دورا وقائيا مع ضرورة الرجوع للمختصين بعيداً عن استخدام مواد أو علاجات غير مصرح بها، محذرا في الوقت ذاته من بعض المنتفعين من مدعي العلاج الشعبي والتركيبات الغير معروفة، موضحا أن الجلد هو أكبر عضو بجسم الإنسان ومصدر الإحساس وسريع التأثر بالمركبات الغير معروفة.