البنوك تلزم العملاء بتسجيل “العنوان الوطني” .. بداية من هذا الموعد!

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أعلنت البنوك السعودية البدء في إلزام عملائها بتزويدها بالعنوان الوطني الخاص بهم؛ كي يتمكنوا من إتمام تعاملاتهم البنكية كافة، اعتباراً من الأحد القادم الموافق 15 أبريل

وقالت مؤسسة البريد السعودي أن الإلزام بالعنوان الوطني ليس مطلباً خاصاً بها، ولكنه يعود للبنوك لاستيفاء بيانات عملائها، لافتة إلى أن التسجيل لا يخضع لأي رسوم.

وطالبت الأفراد والشركات إلى تسجيل العنوان الوطني سواءً من خلال منصتها الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد؛ للاستفادة من خدمات “واصل” في توصيل البريد إلى العنوان الخاص بهم. .